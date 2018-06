Hoe poseer je voor een foto? Fotograaf van de sterren geeft tips

Goed nieuws voor wie een hekel heeft aan getagd worden in foto’s die je eigenlijk liever niet online had zien verschijnen: met deze trucjes van Peter Hurley, de New Yorkse fotograaf die onder meer samenwerkte met Ariana Grande, zijn gênante kiekjes verleden tijd.

Maak je lang

“Een strakke kaaklijn maakt je de aantrekkelijkste versie van jezelf”, zegt Hurley in een interview in The New York Times. Geen paniek als je allesbehalve een uitgesproken kaaklijn hebt. Er bestaat een trucje om de look te simuleren. “Maak je lichaam lang. Dat lukt het best als je jezelf voorstelt dat je kruin omhoog wordt getrokken door een touwtje. Check dat je nek ook optisch langer wordt. Zo goed mogelijk voor giraf gespeeld? Draai je voorhoofd en kin dan naar de camera voor het kiekje.”

Gigi Hadid met haar gezicht een beetje naar links gedraaid Foto: IG

Kies je kant

“Symmetrische gezichten mogen dan wel mooi zijn, op een foto draai je je hoofd het best een beetje naar één kant”, klinkt het. Volgens Hurley heeft iedereen “een goede kant”, meestal is dat de kant waar je je haarscheiding maakt. Er bestaat ook een simpel testje om je beste kant te ontdekken. “Maak een reeks van drie selfies. Kijk eerst recht in de camera, draai je hoofd daarna naar links (zodat je neus richting 1 uur staat). Draai vervolgens je hoofd naar rechts (zodat je neus richting 11 uur staat). Kijk daarna welke foto het mooist is.”

Zoek zelfzekerheid

Hurley krijgt vaak mensen over de vloer die een pose willen vinden waarmee ze imperfecties kunnen verdoezelen. Denk aan een moedervlek, een litteken, een grote neus… “Maar draai je niet in bochten om zones te verbergen waarover je onzeker bent. We moeten het een leven lang met één lichaam doen. Zoek een houding waarin je jezelf zelfzeker en comfortabel voelt. Zoek uit wat je leuk vindt aan jezelf en pronk ermee.”

Model Tyra Banks is de queen van het smizen: de kunst van het lachen met je ogen (en dus geen tanden bloot lachen)

Vergeet de ‘cheese’

“Zeg geen cheese. Open je mond gewoon niet, tenzij je spontaan lacht”, geeft de fotograaf van beroemdheden nog mee. De reden? De meeste mensen die hun tanden bloot lachen, komen niet echt over. Dus: poseer met gesloten lippen en een subtiele glimlach voor het beste resultaat.

Geen te open blik

“Open je ogen niet te veel”, zegt hij. Want dan zie je er volgens de specialist ter zake te oppervlakkig uit. Breng je onderste ooglid een beetje dichter bij je pupil. Dit trucje noemt Harlet de ‘squinch’, waarmee hij het lichtjes maar natuurlijk dichtknijpen van de ogen bedoelt. Een tip voor de mannen: versmal de afstand tussen de wenkbrauwen (lees: een lichte frons) dat maakt je blik intenser. Let wel dat je niet overdrijft met deze technieken. Dan wordt het al snel komisch. Geen interesse om allerlei technieken toe te passen? Kijk dan rechtstreeks in de camera en beeld je in dat er een persoon die je graag hebt voor je staat. Oefenen voor de spiegel helpt uiteraard ook altijd.