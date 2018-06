Honing slingeren in SOLV Campus Tuinbouw

Sint-Truiden - In Campus Tuinbouw zijn de leerlingen van de afdeling Plant-, Dier- en Milieu druk in de weer. Tijdens de praktijklessen krijgen ze de unieke kans om de eerste honing te slingeren. Leerlingen zijn verbaasd over dit wonder van de natuur. Het werd een zeer bijzondere praktijkles.

Bijen leveren een heel grote bijdrage aan onze samenleving. Bestuiving door insecten is noodzakelijk voor meer dan 75 procent van de voedingsgewassen. Bijen zijn een onmisbare schakel in onze voedselproductie. Honingbijen, solitaire bijen en hommels zorgen ervoor dat we kunnen genieten van heerlijk fruit zoals aardbeien, kersen, appelen, peren en nog heel wat ander klein fruit. Ook een groot deel van onze groenten zou verdwijnen zonder de inbreng van bijen.

Tachtig procent van alle planten op aarde zou voor de voortplanting of evolutie afhankelijk zijn van de bij. Zeventig procent van de handel bij de groenteboer zou verdwijnen zonder de bij, een ramp voor de wereldvoedselvoorziening.

In de afdelingen Plant-, Dier- en Milieu (Technieken), Tuinbouw en Dierenzorg wordt hieraan voldoende aandacht geschonken tijdens de vakspecifieke lessen.

Het pedagogisch team van de school heeft een professionele samenwerking met de Imkersbond Sint-Truiden. Leerlingen worden bewust gemaakt van de levensnoodzakelijke aanwezigheid van bijen in ons biotoop en de symbiose tussen plant en insect.

In de tuinbouw-, groenten- en fruitteelten maakt elke teler dankbaar gebruik van deze natuurlijke ecosysteemdiensten. Daarom is er naast de professionele kennis inzake sproeistoffen in functie van gewasbescherming ook een rijke habitat nodig met stuifmeel- en nectarbronnen voor de hommels, solitaire bijen en honingbijen. De leerlingen nemen tijdens de les elk aspect onder de loep.

Begin juni heerst er in de bijenhal van de Tuinbouwschool een spannende en avontuurlijke drukte. Onder leiding van de vakleerkrachten mogen de leerlingen de overheerlijke zachte voorjaarshoning oogsten.

Samen doorlopen ze de verschillende stappen in het proces. Het is natuurlijk altijd wel fascinerend hoe de imkers de bijen tijdelijk zachtjes uit hun korven verdrijven om de honingraten te kunnen wegnemen.

In een steriele ruimte en onder sterke hygiënische voorwaarden komt daarna elke leerling ruim aan bod bij iedere stap in het oogstproces.

Het blijft steeds een openbaring om de goudkleurige honing uit de slingermachine te zien vloeien. De honing is zacht en heeft een vleugje appel-, peer- en druivensmaak van de typische fruitteelten in de school.