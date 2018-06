Sp.a: “F-16-dossier sterk genoeg. We laten ons niet doen door twee mails”

“We hebben een open en constructieve discussie in het partijbureau gehad. Niemand twijfelt aan de sterke van onze voorzitter”. Dat zei Europees parlementslid Kathleen Van Brempt maandagmiddag na afloop van het sp.a-partijbureau, verwijzend naar de ophef rond de vervanging van de F-16’s. “Ons dossier is sterk genoeg. We laten ons niet doen door twee mails. We gaan verder werken op dossiers”, klonk een zelfzekere kamerfractieleidster Meryame Kitir.

Partijvoorzitter John Crombez moest maandagvoormiddag op het partijbureau tekst en uitleg geven over de mails die hij gebruikt had in het dossier van de vervanging van de F-16’s. Een aantal van die mails zijn wellicht vervalst en Crombez gaf toe dat hij wellicht te voortvarend geweest is om die mails te gebruiken.

Op het partijbureau bleek dat men Crombez blijft steunen, was te horen. Na afloop lieten de meeste bureauleden zich niet zien, of hielden ze de lippen stijf op elkaar. Enkel Kitir en Van Brempt reageerden kort. Het Europarlementslid erkende wel dat Crombez de omstreden mail “wellicht beter niet gebruikt had”.