Barcelona zet transferclausule van 500 miljoen euro in contract Franse verdediger

De Franse verdediger Samuel Umtiti heeft maandag zijn contractverlenging ondertekend bij FC Barcelona. Zondag werd al bekendgemaakt dat hij dat zou doen. In het vernieuwde contract staat een transferclausule van maar liefst 500 miljoen euro.

Het vorige contract van Umtiti liep nog tot medio 2021, maar Barcelona besloot zijn contract toch te verlengen tot juni 2023. “Het is een langdurig contract met een transferclausule van 500 miljoen euro”, maakte Barça-voorzitter Josep Maria Bartomeu maandag bekend op de persconferentie. “We denken dat met zo’n clausule geen enkele club hem zal kunnen overnemen. Umtiti is zeer belangrijk geworden. Zonder hem zou de ploeg niet hetzelfde zijn. We hebben hem echt nodig.”

Ook Umtiti zelf was zeer verheugd over zijn contractverlenging. “Ik ben een beetje nerveus, omdat mijn droom hier gewoon verdergaat”, zei hij. “Vanaf het eerste moment voelde ik me thuis. Nu wil ik hier vijftien jaar lang blijven voetballen. Ik krijg van iedereen vertrouwen en daarom wil ik hier dus niet vertrekken.”

Umtiti, die in Kameroen werd geboren, streek in de zomer van 2016 neer in Camp Nou. Het jeugdproduct van Olympique Lyon was de Franse Ligue 1 ontgroeid en kon zich bij de Catalanen meteen opwerpen tot een vaste basispion. Na twee seizoenen staan al één Spaanse titel en twee Spaanse bekers op zijn palmares. Umtiti bereidt zich momenteel met Frankrijk voor op het WK in Rusland. Vrijdag speelde de centrale verdediger, zeventienvoudig international, nog negentig minuten mee in de met 3-1 gewonnen oefeninterland tegen Italië.

