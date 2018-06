Genk - De procureur eist een celstraf van veertien maanden voor een man die aan het station in Genk een hoopje valse bankbiljetten vond. “Hij wilde het uitgeven waardoor hij dit geld in omloop zou brengen”, aldus de procureur. De man beweerde dat hij niet wist dat het om fake briefjes ging.

Op 14 januari van dit jaar zag de man hoe iemand enkele tientallen briefjes van honderd euro in een glazen pot aan het station in Genk verstopte. Hij dacht even het groot lot gewonnen te hebben, nam het ...