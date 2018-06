Na drie jaar zijn er opnieuw T-shirts te koop van de wielertalkshow Vive le Vélo. Nu er voor het eerst ook truitjes voor vrouwen zijn, hoefde presentator Karl Vannieuwkerke niet ver te zoeken om een model te vinden: zijn eigen vriendin Caroline Vereenooghe, die in het dagelijkse leven dierenarts is.

De T-shirts zijn over twee weken te koop bij AS Adventure en in de winkels van ­Deleye in Roeselare, Brugge en Kuurne. De opbrengst gaat naar Kom op tegen Kanker.