Mertens maatje te klein voor Halep

Elise Mertens is uitgeschakeld op Roland Garros. De Limburgse was maandag duidelijk een maatje te klein voor Simona Halep. De Roemeense nummer 1 van de wereld haalde het na net geen uur spelen met 6-2 en 6-1.

Het was pas het tweede duel tussen Halep en Mertens. Begin mei was de 26-jarige Halep nog de sterkste in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Madrid. De Roemeense won toen met 6-0 en 6-3. Het beloofde dus een moeilijke opdracht te worden voor Mertens. En dat werd het ook. Al in het derde spel ging Halep door de opslag van onze landgenote. Mertens kon geen vuist maken en bij 4-2 verloor ze opnieuw haar service. De Roemeense kreeg een eerste setbal bij 5-2 en die was meteen de goede, waardoor ze de set pakte met 6-2.

Foto: EPA-EFE

In de tweede set stond er helemaal geen maat op de nummer een van de wereld. De 22-jarige Mertens kon nog een keer door de opslag van Halep gaan, maar na exact een uur kreeg Halep een eerste matchbal op de opslag van Mertens. De Limburgse maakte een dubbele fout, waardoor Halep de set won met 6-1 en zich vlotjes plaatste voor de kwartfinales.

Vorig jaar moest Mertens bij haar eerste deelname aan Roland Garros in de derde ronde inpakken na een nederlaag tegen de Amerikaanse Venus Williams. Dit jaar deed ze dus beter. In die kwartfinales neemt Halep het op tegen de Française Caroline Garcia (WTA 7) of de Duitse Angelique Kerber (WTA 12). Vorig jaar stond Halep nog in de finale van Roland Garros, maar toen werd ze geklopt door de Letse Jelena Ostapenko.