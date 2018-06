H. Sacramentsprocessie trekt door Mielen-boven-Aalst

Mielen-boven-Aalst

Gingelom - Naar jaarlijkse gewoonte werd op zondag 3 juni een eeuwenlange traditie in Mielen verder gezet: de Heilige Sacramentsprocessie. Na de H. Mis van 9 uur, voorgegaan door E.H. Alain Vanherle, bijgestaan door diaken Yvo Dams, is de processie vertrokken aan de parochiezaal.

Op kop van de stoet gingen de kinderen die herdertjes, het Kindje Jezus van Praag en engeltjes uitbeeldden. Deze laatsten deden dienst als strooiertjes bij de zegening met het H. Sacrament. Dan volgden de talrijke gelovigen (jong en oud), de dragers met het beeld van O.L.Vrouw en de vlaggen van verenigingen. De Harmonie Hoger-Op Mielen, met een 25-tal muzikanten, o.l.v. An Swartenbroeck, zorgde voor een succesvolle muzikale begeleiding. Op 9 mei hadden wij in Kerk & Leven federatie Gingelom een oproep gedaan voor versterking en verjonging van onze processie. Hierop hadden drie groepen gevolg gegeven.

Een eerste groep achter de Harmonie waren de Tempeliers, zes in aantal, uitgerust met een lang wit schouderkleed met een groot rood kruis op borst en rug en een sabel, gevechtsklaar. Zij waren in de middeleeuwen ridders, die de pelgrims in het Heilig Land moesten beschermen. De kledij en uitrusting werden ons bezorgd door Wilfried De Vuysere.

Een tweede groep waren de Grenadiers van Montenaken, o.l.v. Wilfried. Zij waren uitgerust in originele klederdracht. In de 17de eeuw waren zij uitverkoren soldaten, wier taak bestond uit het slingeren van handgranaten naar de vijand. In Mielen waren zij met 21 vertegenwoordigd, waarvan vier met trommel en één met dwarsfluit. Wanneer de Harmonie even op adem kwam, speelde deze tweede groep de muziek van de Grenadiers van Groot-Brittannië. Werkelijk top!

Daarachter kwam dan het baldakijn met het H. Sacrament. Het baldakijn werd gedragen door de vertegenwoordigers van de Kerkfabriek Sint-Saturninus en begeleid met vier vrouwen met processielantaarns. Voor dit baldakijn ging de misdienaar met het wierookvat en achter het baldakijn kwam het zangkoor.

De processiestoet werd afgesloten met een derde groep: de ruitersploeg, vier ruiters sterk, o.l.v. de familie Dewaelheyns.

Onderweg werden vier kapellen of rustaltaren aangedaan: kapel Kerkstraat n° 27, rustaltaar tegenover Kerkstraat 43, kapel naast Daalstraat 18, rustaltaar aan veldkapel hoek Bredenakkerstraat met Vrijheersstraat. De processie eindigde met een rustaltaar op de Kerkberg aan onze kerk. Aan iedere kapel of rustaltaar werd halt gehouden, zong men het Tantum ergo, stelden zes Grenadiers zich op naast de priester Alain Vanherle of de diaken Yvo Dams, die om beurt de zegen gaven met het H. Sacrament, terwijl enkele muzikanten van de Harmonie 'Te Velde' speelden. Indrukwekkend! Wanneer tussen twee kapellen de Harmonie of de Grenadiers geen muziek speelden, werd er een tientje gebeden via de luidspreker, gemonteerd op een auto van de garage Mulkers.

De vorige jaren beperkten wij ons vooral tot de kinderen en de Harmonie; maar dit jaar waren toch de drie nieuwe groepen de kers op de taart.

Na de processie werd er in de parochiezaal een verfrissing aangeboden aan alle deelnemers en werd er nog druk nagekaart over een geslaagde, kleurrijke en godsvruchtige plechtigheid door ons dorp. Een traditie om in ere te houden.