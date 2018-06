Landelijk Gilde Mielen-boven-Aalst laat de Dorpermolen draaien

Mielen-boven-Aalst

Gingelom - Op vrijdagavond 1 juni trokken twintig Mielennaren naar Stevoort om de geschiedenis en werking van de Dorpermolen te ontdekken.

Een van onze leden is een molenaar en had ons uitgenodigd voor een bezoek. Bij onze aankomst kregen we van de eigenaar een mooie powerpoint te zien over hoe de molen bijna letterlijk steen na steen werd opgebouwd, het malen,... De nodige uitleg van Tony mocht zeker niet ontbreken, want de presentatie bracht bij velen herinneringen naar boven. Na het stellen van vragen was het tijd voor de groepsfoto. Onze huisfotograaf Gilbert staat er zoals gewoonlijk niet op.

De afsluiter vond een beetje verder plaats in de straat bij Tante Julia. Bij een drankje werd er al gesproken over onze volgende uitstap.