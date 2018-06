Waarom je best een foto van je fornuis maakt voor je op vakantie vertrekt

Relaxen op vakantie is niet altijd even makkelijk. Want je bent nog maar net onderweg en daar komt het: heb je de kookplaat wel uitgezet? De stekker van je krultang wel uitgetrokken? En is de achterdeur wel op slot? Een gouden tip om te voorkomen dat je piekert in je ligstoel: maak voor je vertrek foto's van de plekken waarover je altijd piekert.

Een onderzoek bij meer dan 200.000 Britten wijst uit dat meer dan zestien miljoen inwoners van Groot-Brittannië zich op vakantie minstens een keer per week zorgen maken dat ze een toestel niet hebben uitgeschakeld. Om dit soort stress te voorkomen, kun je vlak voor je vertrek een foto maken van je fornuis en alle knoppen. Doe dit als allerlaatste, dan ben je helemaal zeker dat je niet meer aan de knoppen hebt gedraaid. Ben je panisch dat je de radio, je krultang of ander elektronisch toestel niet hebt uitgezet? Maak dan ook een foto van de meestgebruikte stopcontacten in je huis. Zit er geen stekker in, dan is alles safe.

Dubbelchecken

Net vertrokken naar je vakantiebestemming en volop aan het twijfelen? Dan heeft het volgens magazine Psychology Today geen zin om terug te keren en te dubbelchecken, dit schreef he tblad in 2016 naar aanleiding van de Concordia universiteit in het Canadese Quebec. Het ritueel zou ons alleen maar angstiger maken. Als je teruggaat om iets te controleren, dan ben je erna misschien niet meer zeker of je het wel goed genoeg hebt gecheckt. Misschien maak je jezelf wel wijs dat je het vuur net hebt aangezet terwijl je het controleerde. Een foto levert bewijs dat alles in orde is en je zonder zorgen aan die volgende cocktail kunt nippen.