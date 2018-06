Hammenaar invalide na vlucht voor verkeerscontrole

Ham / Leopoldsburg / Tessenderlo -

Een 32-jarige man uit Ham riskeert een celstraf van 16 maanden nadat hij op 8 januari 2016 door het lint ging bij een verkeerscontrole in Tessenderlo. Tijdens zijn vlucht probeerde de dertiger op een patrouille in te rijden. Een agent trok daarbij zijn wapen en schoot in het portier van de Subaru Impreza. De man reed zichzelf uiteindelijk vast op een bosweg in Leopoldsburg. Hij zette het op een lopen, maar smakte tegen de grond en hield er een complexe beenbreuk aan over.