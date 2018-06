Nieuw-Zeeland laat buitenlandse hikers dubbel zoveel betalen

De prachtige natuur van Nieuw-Zeeland lokt elk jaar miljoenen toeristen naar deze uithoek van de wereld. Maar die nemen straks beter wat extra vakantiegeld meenemen als ze een van de bekende wandelingen willen afleggen.

Bezoekers met een internationaal paspoort zullen vanaf oktober tot dubbel zoveel moeten betalen voor hun verblijfplaats dan de Nieuw-Zeelanders, als ze een van de negen zogenaamde great walks willen afleggen.

De overheid wil op deze manier extra inkomsten genereren om het netwerk van wandelingen te onderhouden, toch een van de belangrijke toeristische troeven van het land. De hogere prijzen moeten ook helpen om het aantal bezoekers te beheersen, zodat de natuur niet te veel onder druk komt te staan.

‘De great walks van Nieuw Zeeland zijn eersteklas wandelroutes langsheen een uniek en spectaculair decor. Ze werken als een magneet voor internationale toeristen’, aldus minister van Natuurbehoud Eugenie Sage.

Elk jaar leggen ongeveer 120.000 wandelaars een of meer van de wandelingen af. Zestig procent daarvan zijn buitenlandse toeristen. Zij zullen in het seizoen oktober tot april bijvoorbeeld 140 dollar per nacht moeten neertellen voor een hut op de bekende Milford Track, terwijl Nieuw-Zeelanders er mogen overnachten voor 70 dollar.

De overheid hoopt zo om volgend seizoen tot drie miljoen dollar extra op te halen. De minister benadrukt dat het om een proefperiode gaat. Na zeven maanden wordt een evaluatie gemaakt.