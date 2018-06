Ook de ex-man van Meghan Markle gaat opnieuw trouwen

De Amerikaanse producer Trevor Engelson (41), de ex-man van actrice Meghan Markle, gaat ook opnieuw trouwen. Hij ging afgelopen week op één knie voor zijn vriendin. Dat maakten de twee bekend via Instagram.

Trevor Engelson en Meghan Markle waren man en vrouw tussen 2011 en 2013, maar gingen daarna hun eigen weg. Zij vond het liefdesgeluk bij de Britse prins Harry en trouwde midden mei met de royal. Hij is al enkele jaren samen met diëtiste Tracey Kurland.

Trevor Engelson is engaged to girlfriend Tracey Kurland following ex-wife Meghan Markle’s marriage to Prince Harry https://t.co/aCS4TJ70CR pic.twitter.com/pmVh1KJoQ7 — aboutdogs (@17aboutdogs) 2 juni 2018

De producer deed het aanzoek in het Californische Napa op vrijdag 1 juni en deelde een foto van zichzelf met aanstaande op Instagram. Zijn account is echter privé, maar volgens Us Weekly is de verlovingsring rond Tracey’s vinger duidelijk zichtbaar. Ook het bijschrift is duidelijk: “Ik ben de gelukkigste man die ik ken. Maak jullie klaar om te feesten”, staat erbij.

Foto: Reuters

De twee zouden zo’n drie jaar aan het daten zijn, maar hun relatie kwam pas aan het licht in november 2017. Op dat moment maakten prins Harry en Meghan Markle hun verloving bekend. Tussen Meghan en Trevor, die sinds 2004 een koppel vormden, liep het mis omdat zij voor het werk naar Toronto moest verhuizen. “De afstand betekende de doodsteek voor hen”, aldus een bron eerder in lifestyleblad ‘Woman’s Day’.