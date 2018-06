Huis van Jan Jaap Van der Wal getroffen door uitslaande brand

De Nederlandse cabaretier Jan Jaap Van der Wal is vannacht met zijn echtgenote en zoontje van één moeten vluchten uit hun huis. In een van de kamers was een brand ontstaan die zich snel uitbreidde. De cabaretier en zijn gezin kwamen er met de schrik vanaf, maar of het huis nog bewoonbaar zal zijn, is nog maar de vraag.

Een rustige nacht was Jan Jaap Van der Wal vannacht niet gegund. Omstreeks 1.15 uur vannacht ontstond er volgens het Noordhollands Dagblad brand aan de achterkant van het huis in het Nederlandse Katwoude.

Verschillende brandweerposten uit de omgeving reageerden op de oproep en omstreeks 3 uur was de brand geblust. Jan Jaap mocht dan onder begeleiding van enkele brandweermannen zijn huis weer in om enkele persoonlijke spullen te pakken, maar of hij er in de nabije toekomst weer zal kunnen wonen, is nog maar de vraag: de woning heeft veel waterschade opgelopen naast de schade die de vlammen hebben aangericht.