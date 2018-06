Astronaute heeft voor tweede plaat ‘Circle’ uw hulp nodig: “Via crowdfunding in de platenwinkel krijgen”

Hun eerste plaat werd alvast goed onthaald, voor het vervolg hebben ze uw hulp nodig: Astronaute, het geesteskind van de Breese singer-songwriter Myrthe Luyten, hoopt via crowdfunding hun tweede plaat ‘Circle’ tot bij de platenboer te krijgen.

Astronaute, bestaande uit singer-songwriter Myrthe Luyten en drummer Bert Hornikx, was één van de projecten die dit jaar een projectsubsidie ontvingen van minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld), goed voor 7.225 euro. Geld dat gebruikt werd voor de opnames van de bands tweede plaat, ‘Circle’. “De subsidie dekte onze kosten voor de opnames, de studiotijd en de werkuren die in ‘Circle’ gekropen zijn”, zegt Myrthe Luyten. Om de plaat echter in eigen beheer op vinyl te kunnen uitbrengen, hebben Luyten en Hornikx echter nog 3.500 euro extra nodig.

Die som hopen ze op te halen via crowdfunding, waarbij fans mee hun steentje kunnen bijdragen. “Dit is het laatste duwtje in de rug dat we nodig hebben om ‘Circle’ af te ronden”, aldus Luyten. Daarbij krijgt u als donateur altijd iets terug, gaande van de plaat op vinyl, concerttickets tot je naam als mecenas in het dankwoord van de plaat. “Voor het hoogste bedrag kan je ook een exclusief huiskamerconcert boeken.”

Als alles goed gaat, zou het eindresultaat in het najaar al te horen zijn. Luyten noemt de tien ingetogen songs op ‘Circle’ “een kroniek van een nieuwe relatie, een leven in de weegschaal, de kracht van familiebanden en het voortdurende gefluister van een interne dualiteit.” De debuutplaat van Luyten, ‘Petrichor’, werd twee jaar geleden uitstekend onthaald en leverde de band onder meer een plaats op de affiche van Pukkelpop op.

Alle info over de crowdfunding vindt u terug op deze website.