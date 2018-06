Bilzen - Huidige assistent-trainer van KRC Genk Jos Daerden stapt opnieuw in de politiek. Dat meldt de partij Beter Bilzen.

Ex-profvoetballer en huidige assistent-trainer van KRC Genk Jos Daerden gaat opnieuw in de politiek en kiest voor Beter Bilzen, de ploeg van liberaal Bruno Steegen.

Voor Jos Daerden is politiek niet helemaal nieuw, hij zetelde ooit al in de gemeenteraad van Tongeren bij Open VLD. Maar ongeveer 10 jaar geleden ruilde hij Tongeren in voor Bilzen en nu stelt hij zich dus kandidaat voor Beter Bilzen, de verruimingsoperatie van Open VLD in Bilzen.

Jos Daerden: ”Als relatief nieuwe Bilzenaar wil ik met een frisse blik naar de behoeften van mijn stad kijken en me hier actief voor inzetten. Het is een stad die leeft en waar het echt goed is om te wonen.”