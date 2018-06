Stephen Curry dolt in NBA-finale met record en zet Warriors op 2-0 tegen LeBron James

Golden State leidt met 2-0 in de NBA-finale. De titelverdediger won zondag ook het tweede duel tegen Cleveland met 122-103. Eerder waren de Warriors al met 124-114 te sterk (na verlenging).

De Cavaliers waren de hele wedstrijd op achtervolgen aangewezen. Bij de Warriors was Stephen Curry goed voor 33 punten. Hij lukte maar liefst negen driepunters, een record in een NBA-finale.

Stephen Curry finishes 9-17 from beyond the arc, setting an #NBAFinals single-game record for most 3-pointers made (passing Ray Allen) and 3-pointers attempted (passing himself) pic.twitter.com/fpczM1DiUN — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 4 juni 2018

Kevin Durant gooide 26 punten door de korf en realiseerde negen rebounds en zeven assists. Bij Cleveland liet LeBron James, in het eerste finaleduel goed voor 51 punten, 29 punten optekenen. Met ook nog negen rebounds en 13 assists waren zijn statistieken opnieuw niet onaardig.

LeBron James finished Game 2 with 1,327 points in his #NBAFinals career. He now stands 2nd in NBA history, trailing only Jerry West. pic.twitter.com/Z95XhD94Wj — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 4 juni 2018

LeBron James has 80 points through the first 2 games of the Finals, the 4th-most in #NBAFinals history. pic.twitter.com/4MzL6WAQ1q — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 4 juni 2018

De komende twee wedstrijden gaan door in Cleveland, woensdag en vrijdag. Het team dat het eerst vier keer wint, is kampioen. De Warriors en de Cavaliers staan voor het vierde opeenvolgende seizoen tegenover elkaar in de NBA-finale. In 2015 en 2017 ging de titel naar Golden State, in 2016 was Cleveland de beste.