50.000 euro voor gouden tip over dood Ivana Smit

De nabestaanden van Ivana Smit loven een beloning van 50.000 dollar (bijna 43.000 euro) uit voor de tip die leidt tot de aanhouding en veroordeling van degene die verantwoordelijk is voor de dood van het achttienjarige model. Dat meldt hun advocaat Sébas Diekstra. De familie is overtuigd dat haar val van een balkon in de Maleisische hoofdstad Kuala Lumpur geen ongeluk was.

De jonge vrouw overleed op 7 december vorig jaar. Zij was die nacht op bezoek bij een Amerikaans echtpaar. Op het lichaam van Smit is een letsel gevonden wat ze mogelijk al voor de val had opgelopen. Ook zijn er drugs in haar lichaam gevonden. Wat er precies is gebeurd, is nog altijd onduidelijk.

Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft de zaak ook oriënterend in onderzoek. Of er daadwerkelijk een strafrechtelijk onderzoek gaat komen, is nog niet duidelijk.