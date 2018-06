Nieuwe vriendin voor Boris Becker?

Duitse media signaleren dat er al een nieuwe liefde is in het leven van Boris Becker. En dat één week nadat zijn advocaat bekend maakte dat hij gaat scheiden van zijn Nederlandse vrouw.

Boris Becker gaat scheiden van zijn vrouw Lilly Kerssenberg. Het koppel heeft een zoontje. Maar lang moet de tennislegende blijkbaar niet treuren over die breuk. Duitse media signaleren dat Becker nogal vaak vertoeft in de buurt van zijn collega bij Eurosport Birgit Nössing tijdens het tornooi van Roland Garros. De twee werken nu al een jaar samen en het zou bijzonder goed klikken.

Het duo is al een paar keer gespot op romantische plekjes in Parijs die hoegenaamd niets met tennis te maken hebben. De scheiding van Becker en Kerssenberg is nog niet definitief ingezet en het koppel zou voorlopig ook nog niet van plan zijn om hun huis in Londen te verkopen.