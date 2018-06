Tieners vinden Facebook niet meer leuk

De socialenetwerksite Facebook is de voorbije drie jaar opmerkelijk minder populair geworden bij jongeren. Een rondvraag door het Pew Research Institute toont aan dat nog slechts de helft (51 procent) van de Amerikaanse tieners tussen 13 en 17 jaar Facebook zegt te gebruiken, terwijl het in 2015 nog om zeven op de tien (71 procent) ging.

Volgens experten speelt het schandaal rond Cambridge Analytica een rol. In maart raakte bekend dat dit Britse databedrijf de gegevens van meer dan 87 miljoen Facebookgebruikers deelde met derden, zonder dat die daarmee hadden ingestemd. “Toch is er meer aan de hand”, zegt Paul Verna, analist bij onderzoeks­bureau eMarketer in The Guardian. “Ook het inkomen van de ouders of de huidskleur zijn een rol ­beginnen te spelen. Facebook is momenteel bijvoorbeeld populairder in arme families en bij zwarte jongeren. Op lange termijn dreigen die verschuivingen zelfs een veel grotere bedreiging te vormen dan privacyschandalen.”

Jongeren zouden vooral naar Instagram en Snapchat uitwijken. Toch blijft Facebook met maandelijks 2,2 miljard gebruikers het grootste socialemediaplatform.