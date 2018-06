McLaren: "Contractbesprekingen Alonso uitgesteld tot de zomer"

McLaren zal naar eigen zeggen tot aan de zomerpauze geen contractbesprekingen voeren over haar rijders voor het seizoen 2019. Daarmee reageert McLaren ook op de speculaties over de toekomst van Fernando Alonso.

McLaren-baas Zak brown was het voorbije weekend in Detroit om daar de IndyCar bij te wonen. Brown onderstreepte vorige week ook nogmaals de ambities van McLaren om met een team deel te nemen aan het IndyCar-seizoen in 2019.

Dit alles leidde tot nog meer speculaties over de toekomst van Fernando Alonso bij het McLaren F1 team. Volgens sommigen zal Alonso eind dit jaar de overstap maken van de F1 naar de IndyCar. Volgens Zak Brown is het echter veel te vroeg om te speculeren.

"Ik denk dat onze situatie dezelfde is als die van iedereen," aldus Zak Brown. "Het is zeer vroeg in het seizoen. Uiteraard praten we met onze rijders, waarschijnlijk wordt er in de pitlane zelfs tot op een bepaald niveau met elkaars rijders gesproken."

Pas vanaf de zomerpauze in de Formule 1 verwacht Zak Brown langzaam aan de gesprekken over 2019 op te starten.

"We zijn nu terug in Europa en gewoonlijk begint alles rond de zomer vorm te krijgen, ook wat onze gesprekken met Fernando betreft."

"Net als vorig jaar hebben we beslist om tot de zomerperiode te wachten en ik denk dat Fernando ons binnenkort zal laten weten wat hij wil doen."

