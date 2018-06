Maximumleeftijd om bloed te geven valt weg

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) maakt komaf met de leeftijdsbeperking voor bloeddonatie. De maximumleeftijd van 71 jaar valt weg, wat meteen een winst moet opleveren van 8.000 donoren. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en de kranten van de groep Sudpresse.

In 2011 had de regering de maximumleeftijd al eens opgetrokken van 66 naar 71. Nu gaat ze een stap verder, en heft ze elke leeftijdsbeperking op. Wie ouder is dan 71, mag bloed, plasma of bloedplaatjes blijven doneren, op voorwaarde dat hij of zij voor 66 jaar al eens bloed heeft gegeven en de laatste donatie niet langer dan drie jaar geleden is.

“Zo versterken we de bloedvoorraad om levens te redden”, zegt De Block. De maatregel moet elk jaar 15.000 extra donaties opleveren. In 2017 waren er in totaal 371.209 donaties.

Het Rode Kruis kan, ongeacht de leeftijd, wel altijd beslissen dat iemand niet geschikt is. “De donorarts van Rode Kruis Vlaanderen zal oordelen tot wanneer iemand bloed mag en kan geven”, legt De Block uit. “De individuele gezondheidstoestand is essentieel om te bepalen of het veilig is.”