“Veel vrouwen met borstkanker hebben geen chemo nodig”

Think Pink roept minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) opnieuw op om moleculaire tests die uitwijzen hoe hoog het risico op herval is bij borstkanker, terug te betalen. Dat doet de nationale borstkankerorganisatie nadat een Amerikaanse studie zondag heeft uitgewezen dat veel minder vrouwen met borstkanker chemotherapie nodig hebben.

Het Amerikaanse onderzoek werd zondag voorgesteld op een congres van de American Society of Clinical Oncology. Daaruit blijkt dat vrouwen met hormoongevoelige en HER2-negatieve borstkanker zonder uitzaaiingen in de lymfeklieren – het meest voorkomende borstkankertype – bespaard kunnen worden van ingrijpende chemotherapie. In plaats daarvan kan een moleculaire test, zoals de MammaPrint, uitwijzen hoe hoog het risico op herval is. Enkel patiënten met een hoog risico moeten dan nog chemotherapie krijgen.

“De test wordt in ons land niet terugbetaald. Onlangs gaf het Kenniscentrum zelfs negatief advies hiervoor”, klaagt Think Pink aan, dat stelt dat het Federaal Kenniscentrum (KCE) de prijs van een chemotherapiebehandeling onderschat. “Nochtans pleiten Belgische borstkankerspecialisten en Think Pink er al lang voor dat dit wel terugbetaald zou worden”, aldus de organisatie.

Think Pink roept naar aanleiding van de nieuwe studie minister De Block nu nogmaals op om de MammaPrint-test voor alle patiënten systematisch terug te betalen. “Zo kunnen we patiënten voor wie chemotherapie geen nut heeft, de nadelen van een toxische behandeling besparen.”