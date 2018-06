NMBS-Hasselt loopt leeg: weer 85 jobs geschrapt

hasseltEen 50-tal medewerkers die voor NMBS Stations in Hasselt instaan voor het beheer en onderhoud van stations en parkings, worden overgeplaatst naar Antwerpen. Dat maakt de directie morgen bekend op een personeelsvergadering in Hasselt. De komende maanden zal hetzelfde gebeuren met 35 medewerkers van andere diensten. “Het personeel is echt in paniek, temeer omdat de overplaatsingen systematisch voor kleine groepjes medewerkers worden doorgevoerd”, klinkt het bij het spoorpersoneel in Hasselt.