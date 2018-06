De Flanders Cup in Oordegem heeft zaterdag drie nieuwe selecties voor het EK in Berlijn opgeleverd. Robin Vanderbemden in de 200m en Hanne Claes en Margo Van Puyvelde in de 400m horden voegden zich bij de ruime groep van atleten die aan het minimum voldeden. Tal van Limburgers verbeterden in Oordegem hun persoonlijke record.