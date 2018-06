Nog één keer stevig op de trappers en hij mag zijn stalen ros op stal zetten: Wouter Deboot (35), de man die voor ‘Iedereen Beroemd’ dwars door Amerika fietste. Na 6.800 kilometer in een land van wapenfreaks, rodeorijders, kerkgangers, dromers en plantrekkers, is het tijd voor de balans: “Elke Amerikaan vertelt zijn verhaal, take it or leave it.”