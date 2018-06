Na demonstratie tegen Gavrilova kijkt Elise Mertens vandaag nummer 1 van de wereld Simona Halep in de ogen

“Ik wil meer en meer en meer.” Een glansprestatie in de derde ronde tegen Daria Gavrilova (WTA 25) heeft de ambitie van Elise Mertens (WTA 16)nog aangewakkerd. Maar vandaag volgt om 11 uur op het Court Philippe-Chatrier met Simona Halep, het Roemeense nummer 1 van de wereld, een loodzware opponent. Net als de Hamontse is Halep aan het groeien in het tornooi. “Maar ik houd van uitdagingen.”