Thibaut Courtois houdt 28ste keer in 56 interlands netten schoon

Akkoord, de Rode Duivels kwamen niet tot scoren tegen Portugal en het aanvalsspel was niet hoopgevend. Maar de defensie gaf wel geen krimp tegen de Europese kampioen. Thibaut Courtois liet zo zonder fenomenale reddingen zijn 28ste clean sheet in 56 interlands noteren. ‘Mister 50 procent’ was daar uiteraard opgetogen mee, maar zag ook dat het beter kon. Al maakte de Bilzenaar zich nog geen zorgen met het oog op het WK. “We misten nog wat ritme. Woensdag zal het al een pak beter gaan.”