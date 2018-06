“Huisdokter is een zeer gemakkelijk slachtoffer”

Per maand krijgen zes artsen met agressieve patiënt te maken

HasseltTwee jaar na de oprichting van een agressiemeldpunt voor artsen zijn daar 137 meldingen binnengekomen. Dat komt neer op zes per maand. Uit die meldingen blijkt dat vooral huisartsen blootgesteld worden aan geweld, van zowel verbale, psychologische als fysieke aard. En dan is het aantal meldingen vermoedelijk nog maar het topje van de ijsberg in vergelijking met het aantal werkelijke gevallen. “Als de helft van de artsen al melding zou maken, zou dat al een groot succes zijn”, zegt Koen Matton, coördinator van het meldpunt.