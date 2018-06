HASSELTDe verschillende campagnes om moeders aan te moedigen borstvoeding te geven, hebben niet overal hetzelfde effect. Nieuwe cijfers van Kind en Gezin tonen grote verschillen aan tussen de Vlaamse steden en gemeenten. In Leuven krijgen acht op de tien baby’s een week na hun geboorte uitsluitend borstvoeding, in Tongeren, rode lantaarn in Limburg, zijn er dat maar vijf op de tien.