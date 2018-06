Nog 550 militairen op straat

Momenteel worden er nog 550 militairen ingezet voor bewakingsopdrachten op straat en op een aantal gevoelige plaatsen. Op het hoogtepunt van de terreurdreiging waren dat er nog 1.800. Er blijft wel een reserve voorzien die meteen inzetbaar is.

Ter ondersteuning van de politie worden sinds begin 2015 militairen op straat ingezet, onder de noemer ‘operatie vigilant guardian’. De militairen patrouilleren en bewaken een aantal gevoelige plaatsen.

Begin dit jaar is het dreigingsniveau verlaagd van niveau drie (ernstig) naar niveau twee (gemiddeld). In februari keurde de regering een stappenplan goed om het aantal militairen stapsgewijs te doen dalen. Afgelopen vrijdag besliste de regering om tussen 3 juni en 2 juli nog 550 militairen in te zetten. De afbouw maakt het voor het leger mogelijk om de oefeningen te hernemen die door de inzet op straat op een lager pitje waren gezet.