Virungapark in Congo blijft zeker tot eind dit jaar gesloten vanwege groeiende onveiligheid

Het Virungapark, het oudste nationaal park van Afrika, sluit nog zeker tot eind dit jaar de deuren vanwege de groeiende onveiligheid in het oosten van Congo. Dat schrijft de parkdirecteur, de Belg Emmanuel de Merode, in een brief die de ronde doet op de sociale media. Op 11 mei kwam een parkwachter om, en een maand eerder waren vijf parkwachters en een chauffeur omgebracht. Op 11 mei werden ook drie mensen, onder wie twee Britse toeristen, ontvoerd, en twee dagen later weer vrijgelaten.

Op 15 mei besliste de parkdirectie al om, naar aanleiding van dat dodelijk geweld, de toeristische activiteiten voor 20 dagen stop te zetten. In de brief, die gedateerd is op gisteren/zaterdag, schrijft de Merode nu dat het park zeker tot eind dit jaar gesloten blijft voor het publiek.

“Het is overduidelijk dat de Virunga-regio bijzonder onveilig is, en dat dit nog enige tijd zo zal blijven”, aldus de Merode. Vier jaar geleden werd de parkdirecteur zelf in een hinderlaag gelokt en onder vuur genomen. Hij raakte daarbij zwaargewond.

“Om Virunga op een veilige manier te kunnen bezoeken, zijn veel steviger maatregelen nodig dan in het verleden”, schrijft de parkdirecteur. “Dat zal een heel grote investering vragen, en maakt het voor ons ook onmogelijk om het park dit jaar weer te openen.”

De Belg schrijft ervan overtuigd te zijn dat dit de enige verantwoordelijke beslissing is die hij, onder de huidige omstandigheden, kon nemen.

In tussentijd gaat het onderzoek naar het incident van 11 mei verder. Er worden ook extra veiligheidsmaatregelen getroffen.

Donderdag nog meldde het park dat meer dan 1.000 berggorilla’s, meer dan een derde van de wereldpopulatie, in Virunga verblijven. Virunga staat op de Werelderfgoedlijst van Unesco. Het park, bijna 8.000 km² groot, werd in 1925 opgericht.