Honderden parachutisten springen boven Normandië voor herdenking D-Day

Honderden parachutisten hebben zondag de landing op D-Day, 74 jaar geleden, herdacht met een sprong boven het Franse Normandië, waar de geallieerden op 6 juni 1944 tijdens de Tweede Wereldoorlog aan land kwamen. Zoals elk jaar wordt dat beslissend moment uit WOII verschillende dagen gevierd in Normandië.

Zondag sprongen 575 soldaten uit de Verenigde Staten, Frankrijk, Nederland en Roemenië uit C-130- en C-160-transportvliegtuigen boven de regio Saint-Mère Eglise om de operaties van de 82e en 101e Airborne Divisions op 6 juni 1944 te herdenken.

De kleindochter van generaal Dwight Eisenhower, die de landing in Normandië plande, was zondag aanwezig in Frankrijk. “Dit is een iconische plaats voor heel wat redenen: voor de heldhaftigheid van de soldaten die hier hebben gevochten, maar ook voor de grote alliantie tussen de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk en de andere landen die vandaag aanwezig zijn”, aldus Susan Eisenhower op de nieuwswebsite van de Amerikaanse troepen Stars and Stripes.

Duizenden toeschouwers zagen hoe de parachutisten omlaag kwamen bij heel goede weersomstandigheden.