Leider van extreemrechts in Duitsland verdedigt uitspraken over nationaalsocialisme

Alexander Gauland, voorzitter van de Duitse extreemrechtse partij AfD, heeft zijn omstreden uitspraken over het belang van het nationaalsocialisme in de Duitse geschiedenis verdedigd. “Ik heb het nationaalsocialisme als vogelstront omschreven. Dat is een van de meest minachtende karakteriseringen die de Duitse taal kent. Dan kan nooit een bespotting van de slachtoffers van dit misdadig systeem zijn”, aldus Gauland zondagavond in een persoonlijke verklaring.

“Hitler en de nazi’s zijn slechts een vogelstront in meer dan duizend jaar succesrijke Duitse geschiedenis”, zei Gauland zaterdag op een congres van de jongerenorganisatie van AfD, Junge Alternative, in Seebach, in de deelstaat Thüringen. Zijn uitspraak veroorzaakte een golf van verontwaardiging.