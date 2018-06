Voor honderdduizenden euro’s schade na overstromingen in "oorlogsgebied" Moelingen

Moelingen / Voeren -

De inwoners van de Voerense deelgemeente Moelingen hebben afgelopen weekend de schade opgemeten na de overstromingen van vrijdag. En dat viel niet mee. Zaterdag al moest de gemeente zes volle containers leegmaken, die ze in de zwaarst getroffen straten hadden opgesteld. “Moelingen is oorlogsgebied”, zegt burgemeester Huub Broers, die verwacht dat de schade zal oplopen “tot in de honderdduizenden euro’s”. “In 1998 hadden we dit al eens meegemaakt, maar dit was veel en veel erger”, is de teneur bij de bewoners.