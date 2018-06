Lega-leider Salvini wil hulporganisaties verbieden in Italië aan te meren

De nieuwe Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken en leider van de extreemrechtse Lega Nord, Matteo Salvini, heeft medewerkers van organisaties die vluchtelingen redden op de Middellandse Zee bestempeld als “vice-smokkelaars”. “Geen van deze vice-smokkelaars mag nog aanmeren in een Italiaanse haven”, aldus Salvini zaterdagavond tijdens een bijeenkomst in het Noord-Italiaanse Vicenza.

Salvini kondigde ook aan dat hij zo snel als mogelijk wil afraken van migranten zonder verblijfsvergunning. “Het mooie leven van illegalen is voorbij, ze zullen hun koffers mogen pakken”, klonk het uit de mond van de Italiaanse vicepremier.

De voorbije maanden heeft Salvini ngo’s al vaker beschuldigd van medeplichtigheid met de mensensmokkelaars. Intussen is hij wel vicepremier. Ook de andere Italiaanse vicepremier, Luigi di Maio van de Vijfsterrenbeweging, uitte al kritiek op de ngo’s, maar hij was redelijker in zijn taalgebruik.

Sinds Italië en Libië vorige zomer een controversieel akkoord sloten, is het aantal aankomsten van vluchtelingen in Italië gedaald met 75 pct. Sinds begin dit jaar zijn 13.500 mensen in Italië aangekomen.

Amper enkele dagen nadat Salvini in de nieuwe Italiaanse regering stapte als minister van Binnenlandse Zaken, is hij alweer campagne aan het voeren. Later deze maand houdt Italië gemeenteraadsverkiezingen.

Dindsdag ontmoet Salvini zijn Europese collega’s in Luxemburg. Bovenaan de agenda van de vergadering staat de bespreking van de Dublin-regels.