Lusteloze David Goffin verrassend uitgeschakeld op Roland Garros door Italiaan Cecchinato

Roland Garros zit erop voor David Goffin (ATP 9). De Luikenaar heeft zich zondag niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van Roland Garros. Goffin verloor in de achtste finales in vier sets (7-5, 4-6, 6-0 en 6-3) van de Italiaan Marco Cecchinato (ATP 72). De wedstrijd duurde twee uur en 34 minuten.

Haast traditiegetrouw nam Goffin geen goede start tegen Cecchinato, die na enkele knappe dropshots de eerste set won. De twee gaven elkaar geen duimbreed toe. Pas bij 5-6 kreeg de 25-jarige Italiaan de eerste breakpunten uit de wedstrijd. De derde breakbal bleek de goede te zijn en Cecchinato pakte de eerste set met 7-5.

Goffin had last aan de schouder en vroeg om een medische time-out. De behandeling van de kinesist deed Goffin duidelijk deugd, want onze landgenoot leek zijn bijnaam “the comeback kid” alle eer aan te doen door meteen de volgende set binnen te halen. In het zevende spel ging onze landgenoot voor het eerst door de opslag van Cecchinato. Opnieuw was een break voldoende, waardoor de tweede set met 6-4 naar Goffin ging.

Maar in de derde set liep het mis: met een percentage van amper 28% op zijn eerste service ging hij kansloos en in een mum van tijd de boot in met 6-0. De vierde set ging ook naar de Italiaan, waardoor het verhaal van een lusteloze Goffin in Parijs voorbij is: 6-3.

Het was pas de derde ontmoeting tussen Goffin en Cecchinato. De eerste twee duels werden allebei gewonnen door de Luikenaar.

Een kwartfinale in 2016 is Goffins beste resultaat op Roland Garros. Vorig jaar moest hij in de derde ronde opgeven tegen de Argentijn Horacio Zeballos door een enkelblessure na een val op het Court Suzanne-Lenglen.

Djokovic

In de kwartfinale wacht Novak Djokovic (ATP 22), die in de achtste finales de Spanjaard Fernando Verdasco (ATP 35) versloeg in drie sets: 6-3, 6-4 en 6-2.

Foto: AFP