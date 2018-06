Fernando Alonso snelste tijdens Le Mans-test

Fernando Alonso heeft vandaag tijdens de voorbereidende Le Mans-test de snelste tijd gereden. De Spanjaard bezorgde zo Toyota de eerste plaats.

Vandaag werd een voorbereidende Le Mans-test afgewerkt en zoals verwacht was het Toyota dat met een wagen bovenaan stond. Fernando Alonso reed in de #8 Toyota TS050 Hybrid, de wagen die hij deelt met Sebastien Buemi en Kazuki Nakajima, de snelste tijd.

Nadat Alonso ook al tijdens de ochtendsessie de snelste was reed Alonso in de namiddag een tijd van 3:19.066. Daarmee was de Spanjaard net iets sneller dan Mathias Beche die met het Zwitserse Rebellion tot een tijd van 3:19.680 kwam. De verschillen bovenaan waren miniem en Toyota moest met haar tweede wagen, die gedeeld wordt door Kobayashi, Lopez en Conway, genoegen nemen met de derde tijd.

Voormalig F1-piloot Jenson Button vonden we terug op de vierde plaats in een wagen die hij deelt met Vitaly Petrov en Mikhail Aleshin. Ook in de LMP2-klasse zien we een voormalig F1-piloot helemaal bovenaan staan. De Venezolaan Pastor Maldonado was met een tijd van 3:27.228 de snelste. De 24u van Le Mans gaat op 16 juni van start.

Meer F1-nieuws op F1journaal.be: