Quick-Step Floors wint Hammer Series in Limburg, Mitchelton-Scott wint afsluitende Hammer Chase

Quick-Step Floors heeft zondag de eindzege in Hammer Limburg, de tweede editie in de Hammer Series, gegrepen. De Belgische WorldTour-formatie hield in Sittard-Geleen vlot stand in het slotonderdeel de Hammer Chase, een ploegentijdrit die werd gewonnen door Mitchelton-Scott.

Na de Hammer Climb vrijdag en de Hammer Sprint zaterdag was het zondag de beurt aan de Hammer Chase, een 37,2 lange ploegentijdrit waarbij de zestien aanwezige teams op basis van het klassement van start gaan. De leidende ploeg vertrekt als eerste, met een voorsprong op basis van de reeds verzamelde punten. Ploegen 2, 3 en 4 wacht dan de moeilijke taak om de ploeg(en) voor zich in te halen. De ploeg die uiteindelijk als eerste over de finish komt, wint.

Voor de veiligheid werd het veld in twee groepen van acht gesplitst. De Final Group die zowel streed voor dag- als eindwinst en de Runner-Up Group die enkel kans maakte op de dagzege. Zo begon Quick-Step Floors, dat na de Hammer Climb en de Hammer Chase aan de leiding stond, met een voorsprong van 27 seconden op eerste achtervolger Bahrein-Merida en die bonus gaven de manschappen van Patrick Lefevere niet meer uit handen.

De Runner-Up Group kwam eerst in actie en het was Team Sunweb dat met 40:56 de beste tijd neerzette. In de Final Group ging Mitchelton-Scott met een tijd van 39:50 stevig onder Team Sunweb en dat was voldoende om de Hammer Chase te winnen. Ook Quick-Step nestelde zich met een tijd van 40:37 nog voor Team Sunweb. Door de overwinning in de Hammer Chase sprong Mitchelton-Scott nog naar de tweede plek in de eindstand. LottoNL-Jumbo ging nog over Bahrein-Merida naar plaats drie.

#HammerSeries @HammerLimburg - Hammer Chase: As we see the podium contenders finish lap 2, @QuickStepTeam were 53" ahead at the end of that second lap. Mitchelton-SCOTT closed the gap by 30" but the Belgian team look on course for Hammer Limburg victory. pic.twitter.com/iEp01yEhLO — Hammer Series (@HammerSeries) 3 juni 2018