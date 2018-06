Elise Mertens en haar coach hebben plannetje klaar om te stunten tegen nummer één Simona Halep

Elise Mertens (WTA 16) neemt het maandag in de achtste finales van Roland Garros op tegen het nummer één van de wereld Simona Halep. Mertens treft de Roemeense finaliste van 2014 en 2017 om 11 uur op court Philippe Chatrier, en gelooft in haar kansen.

“Ik verloor van haar in Madrid, maar kon toen mijn kansen niet voluit verdedigen omdat ik ziek was”, begon Mertens haar vooruitblik. “En toch kwam ik dicht in de tweede set. Ze beweegt heel goed, haalt enorm veel ballen terug, en is een van de allerbeste gravelspeelsters. Het is haar favoriete ondergrond. Maar ik weet dat ik, als ik haar niet in haar ritme laat komen, agressief ben en in het terrein kom, mijn kansen heb.”

Met een halve finale op de Australian Open en drie WTA-toernooizeges in Hobart, Lugano en Rabat, is Mertens aan haar beste seizoen tot op heden bezig. “Na mijn terugkeer uit Australië had ik het even moeilijker, maar ik denk dat ik ondertussen mijn plaats in de top twintig heb gevonden. Mijn eerste twee wedstrijden hier in Parijs waren niet perfect, maar tegen Gavrilova heb ik mijn niveau kunnen opkrikken. Ik was agressiever, en maakte minder fouten. Ik serveerde bovendien beter. Dat geeft me vertrouwen voor wat nog volgt. Ik ben heel blij dat ik in de achtste finales sta, maar het is nog niet afgelopen.”

“Halep moet winnen, Elise kan winnen”

“Halep moet winnen en Elise kan winnen, want ze heeft de kwaliteiten om Halep te verslaan”, vindt Rick Vleeschouwers, de Nederlandse coach van Mertens.

“Halep is natuurlijk de favoriete”, zegt Vleeschouwers. “Ze speelt zeer goed op gravel. Je kan haar uren van links naar rechts laten lopen en ze zal niet opgeven. Elise moet ervoor zorgen dat ze Halep aan het twijfelen krijgt, want op mentaal vlak is de Roemeense niet altijd even sterk. Maar je moet natuurlijk tot op dat punt geraken. Elise zal zeer gevarieerd moeten spelen, geen schrik mogen hebben om naar het net te gaan en vooral proberen het volledige court te gebruiken. Ik denk dat dat een goede tactiek is, want Halep moet uit haar comfortzone geraken. Als Elise daarin slaagt, dan heeft ze een kans.”

Vleeschouwers, die Elise Mertens sinds begin mei coacht, is wel al zeer tevreden over de progressie die Mertens heeft gemaakt. “Wat me bevalt bij Elise, is dat ze nooit tevreden is”, vervolgt hij. “Zelfs als ze een wedstrijd wint, is ze steeds zeer kritisch. Dat hebben we gezien na haar zege in de tweede ronde tegen de Britse Heather Watson. En ze had gelijk, want ze had toen geen goede wedstrijd gespeeld. Ze was toen veel te voorzichtig en afwachtend. Tegen de Australische Daria Gavrilova speelde ze wel bevrijd. Ze nam het initiatief en durfde vooral naar het net te gaan. Dat moet ze blijven doen,” besloot Vleeschouwers.