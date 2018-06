België houdt kansen gaaf op groepswinst na vlotte zege in European League Volley

De Belgische nationale volleybalmannen hebben zondag hun vijfde wedstrijd in de Golden European League gewonnen. De Red Dragons (FIVB 15) klopten in Kortrijk Estland (FIVB 32) overtuigend met 3-0. De setstanden waren 29-27, 25-19 en 25-19.

De Belgen begonnen met een 1-3 zege in Zweden (FIVB 78) aan de European League Volley, maar gingen nadien met 3-1 de boot in in Estland. De Red Dragons herpakten zich vervolgens met twee overwinningen tegen Slowakije (FIVB 26). In België werd het 3-2, op bezoek in Bratislava 0-3. Op 6 juni ontvangt België in de laatste wedstrijd Zweden.

In de stand staat Estland aan de leiding met twaalf punten, één meer dan België. Slowakije (4 ptn) en Zweden (3 ptn) volgen al op ruime afstand. De groepswinnaar plaatst zich voor de Final Four.