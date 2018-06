Hasselt - Zo'n 200 wandelaars hebben een menselijke ketting gevormd langs het Albertkanaal in Stokrooie voor het natuurgebied de Groene Delle. 26 hectare van de groene long is bedreigd. De Vlaamse regering wil het gebied aansnijden voor de industrie.

Er is ook veel te doen over de houding van het Hasseltse stadsbestuur. Dat gaf een voorwaardelijk gunstig advies. Toch stapten leden van de sp.a en Groen, die deel uit maken van het Hasseltse schepencollege, mee in de optocht.