Belgen betrokken bij zwaar ongeval in Noorwegen: meerdere zwaargewonden

In het Noorse Stryn heeft zich een zwaar ongeval voorgedaan tussen een bus en een minibusje. De plaatselijke politiediensten meldden op Twitter eerst dat er drie zwaargewonden vielen in het minibusje. Later liet de plaatselijke spoeddienst, ook op Twitter weten, dat er vijf zwaargewonden vielen. Het is echter niet duidelijk of die alle vijf in hetzelfde voertuig zaten.