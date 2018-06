Vervanging F16’s: “Er zijn met opzet fouten gestopt in mails die sp.a toegespeeld kreeg”

De Kamerleden Hendrik Vuye en Veerle Wouters kregen een brief in handen die expliciet zegt dat de mails die sp.a in handen heeft, gemanipuleerd zijn. De brief is afkomstig van de persoon die Vuye en Wouters zelf gelekte mails doorspeelt, schrijven Knack en De Morgen zondag op hun website.

De Morgen en Knack stelden eerder al de authenticiteit van de mails in vraag. Inhoudelijke en vormelijke fouten deden hen besluiten dat de mails waarschijnlijk vals zijn.

Via Kamerlid Hendrik Vuye (Vuye &Wouters) duikt nu een brief op die dat lijkt te bevestigen, al is de precieze oorsprong ervan ook voor hem onduidelijk. De tekst is opgesteld door de persoon die de e-mails doorspeelt aan Vuye en werd hem donderdag bezorgd samen met de laatste mail die hij in handen kreeg.

Die meest recente brief stelt dat de mails die sp.a publiek gemaakt heeft, gemanipuleerd zijn. “Er zijn volgens die bron bewust fouten gestopt in de e-mails die sp.a toegespeeld kreeg”, zegt eVuye. “Het zou gaan om licht aangepaste versies van e-mails die wel echt bestaan. Of dat waar is, zal nog moeten blijken”.

Vuye vraagt dat minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) klaarheid schept over de mails: zijn ze authentiek en daarna bewerkt, gaat het om totale vervalsingen? Wij willen duidelijkheid”.