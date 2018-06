Mathieu van der Poel meteen ook succesvol op de weg: eindzege in Franse rittenkoers

Nacer Bouhanni heeft na de tweede etappe zaterdag ook de slotrit op zondag gewonnen in de Boucles de la Mayenne (Fra/2.1). De Fransman van Cofidis haalde het in de sprint van zijn landgenoten Marc Sarreau (Groupama-FDJ) en Rudy Barbier (AG2R). De leiderstrui van Mathieu van der Poel kwam nooit in gevaar waardoor de Nederlander voor het tweede jaar op rij de eindzege pakt.

Amper een week na twee Wereldbekers op zijn mountainbike schreef Mathieu van der Poel zondag voor de tweede keer Boucles de la Mayenne op zijn naam. Op de slotdag kwam de Nederlander niet meer in de problemen. Ook vorig jaar was Van der Poel al de beste in de Franse rittenkoers toen hij met twee ritzeges, de eindzege en de punten- en jongerentrui aan de haal ging. Een tweede plek in de proloog donderdag en een ritzege in de etappe van vrijdag bleken voldoende om ook dit jaar de hoofdprijs mee naar huis te nemen.

Vier renners kleurden de vlucht van de dag. Daarbij ook een Belg: Michael Vanthourenhout (Marlux-Bingoal). De West-Vlaming kreeg het gezelschap van de Italiaan Francesco Bettini, de Oostenrijker Patrick Jäger en de Fransman Julien Morice. Het viertal verzamelde al snel een voorsprong die bleef schommelen rond de drie minuten. In het peloton bepaalden Corendon-Circus en Lotto-Kern Haus het tempo. Met nog 40 kilometer op de teller werden de koplopers ingelopen. Het sein voor enkele renners om uit het peloton weg te springen.

De Italiaan Iuri Filosi (Delko Marseille Provence) en de Fransen Kevin Le Cunff (St. Michel-Auber93) en Franck Bonnamour (Fortuneo-Samsic) konden om beurten een kleine voorsprong nemen, maar Cofidis hield de situatie netjes onder controle en bracht alles weer samen. In de straten van Laval werd gesprint voor de zege en net als zaterdag was Bouhanni opnieuw de snelste, voor Sarreau en Barbier. De Spanjaard Jon Aberasturi (Euskadi-Murias) en de Fransman Geoffrey Soupe vervolledigden de top vijf. Eerste Belg was Eli Iserbyt op plaats 14.

Control total de Cofidis en la última de #Boucles53 para una nueva victoria de Nacer Bouhanni. Los franceses llevan 5 victorias en los últimos cuatro días.@jonaberasturi 4° @Jesusezquerra 9°



Mathieu Van der Poel se lleva la general. pic.twitter.com/rAJPcjJEGu — Alpe d'Huez B&T (@Alpe__dHuez) 3 juni 2018