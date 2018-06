Neymar luistert terugkeer op met treffer tegen Kroatië

Brazilië heeft zondag een oefeninterland ter voorbereiding op het WK in Rusland gewonnen van Kroatië. De wedstrijd op Anfield, de thuishaven van Liverpool, eindigde op 2-0. Bij Brazilië maakte Neymar bij de start van de tweede helft zijn comeback. De aanvaller bewees meteen zijn waarde met het openingsdoelpunt.

Brazilië begon met het meeste pit, maar gaandeweg nam Kroatië de controle over. Lovren en Perisic kregen mogelijkheden op de openingsgoal, maar misten. Neymar viel bij de rust in en dat inspireerde de Seleção. Willian probeerde het eerst zonder succes, maar daarna sloeg Neymar (69.) toe. De spits knalde de bal na een dribbel tussen drie Kroaten staalhard via de lat binnen. Neymar kreeg in het slot nog een kans op de 2-0, al stond zijn vizier nu minder scherp. Roberto Firmino (90.+3) bezorgde Brazilië in de extra tijd alsnog de dubbele score.

Bij Brazilië waren alle ogen gericht op de invalbeurt van Neymar. Het goudhaantje van Paris Saint-Germain liep eind februari met zijn club een breukje op in de voet en timmert sindsdien aan zijn terugkeer. Dat hij bij zijn comeback al onmiddellijk de weg naar doel vond is een opsteker voor bondscoach Tite, want Neymar moet in Rusland meer dan ooit het speerpunt zijn van het team. De Seleção opent het toernooi op 17 juni tegen Zwitserland. Nadien treffen de Brazilianen nog Costa Rica (22/06) en Servië (27/06).

Bij de Kroaten bleven Gent-doelman Lovre Kalinic en Club Brugge-verdediger Matej Mitrovic op de bank. Kroatië ontmoet in Rusland Nigeria (16/06), vicewereldkampioen Argentinië (21/06) en IJsland (26/06).