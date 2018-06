Zweed wint Memorial Philippe Vanconingsloo

De 23-jarige Gustav Höög (Team Coop) heeft de Memorial Philippe Vanconingsloo (cat. 1.2), met start en aankomst na 179,9 kilometer in Waver, gewonnen. De Zweed liet in een sprint met drie de Britten Nathan Draper en Jacques Sauvagnargues achter zich. Lothar Verhulst eigende zich de vierde plaats toe.

Na goed 50 kilometer koers vormde zich een kopgroep met elf renners. Dat waren Brent Cle, Michael Cools, Han Devos, Laurens Huys, Lothar Verhulst, Charlie Arimont, de Nederlander Mathijs Paasschens, de Zwitser Matthias Reutimann, de Britten Nathan Draper en Jacques Sauvagnargues en de Zweed Gustav Höög. Zij mochten de vijf plaatselijke ronden, van elk 14,6 kilometer aansnijden met een voorsprong van 2:00 op het eerste gedeelte van het peloton.

Matthias Reutimann trachtte op zeven kilometer van de eindmeet een sprint met de kopgroep nog te ontlopen, maar slaagde niet in zijn opzet. Op de kasseizone van de Peulisbaan, op drie kilometer van de eindmeet, kende Laurns Huys een mechanisch defect en hij moest zijn metgezellen laten rijden. In de laatste kilometer slaagden Höög, Draper en Sauvagnargues erin zich af te zonderen van de rest en in de daaropvolgende sprint was Gustav Höög de snelste.