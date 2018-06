België wordt dankzij sublieme Yves Vanderhasselt opnieuw derde in jumping Sankt Gallen

Nadat de Belgische jumpingploeg eind april in het Slovaakse Samorin een derde plaats veroverde in haar eerste wedstrijd voor de Longines Nations Cup jumping, deed ze dat in het Zwitserse Sankt Gallen in de tweede wedstrijd nog eens over. De hoofdrol was weggelegd voor Yves Vanderhasselt, die met het 9-jarig Belgisch Warmbloed Paard (BWP) twee keer foutloos reed.

Na de eerste ronde had de Belgische ploeg de derde plaats al in handen met een score van 9 strafpunten. Startruiter Yves Vanderhasselt kreeg met zijn BWP-merrie één strafpuntje achter zijn naam wegens te laat binnen komen. François Mathy Jr. reed met Uno de la Roque een nulronde en slotruiter Wilm Vermeir kreeg met de 10-jarige BWP-ruin IQ van het Steentje 8 strafpunten op het conto. Christophe Vanderhasselt ten slotte miste met de 10-jarige BWP-merrie Identity Vitseroel zijn start compleet en moest het schrapresultaat van 16 strafpunten incasseren.

In de tweede ronde zetten Yves Vanderhasselt/Jeunesse een tandje bij en konden zo de nul op het scorebord houden. François Mathy Jr./Uno de la Roque gingen nu twee keer in de fout en zorgden zo voor het schrapresultaat van 8 strafpunten terwijl Christophe Vanderhasselt/identity Vitseroel zich herpakten met een foutloze rit. Wilm Vermeir/IQ van het Steentje beperkten de schade tot 4 strafpunten in hun slotronde en zo kwam België uit op een totaal van 13 strafpunten; goed voor een nieuwe derde plaats.

Bondscoach Peter Weinberg pakte in Sankt-Gallen uit met een ploeg zonder gevestigde waarden en met bijzonder jonge paarden. Maar dat belette hem niet een bijzonder goed resultaat te boeken.

In het algemeen klassement staat België nu op de vierde plaats met 160 punten uit twee wedstrijden en zit dus riant op schema voor deelname aan de Longines Nations Cup finale, die begin oktober opnieuw in Barcelona georganiseerd wordt en voorbehouden is voor de Top 7 van het eindklassement.