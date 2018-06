Oostenrijker Pernsteiner neemt de bloemen mee naar huis in GP van Lugano

Hermann Pernsteiner heeft zondag de 72e editie van de Gran Premio Citta di Lugano (Zwi/1.1) gewonnen. De 27-jarige Oostenrijker van Bahrein-Merida rondde een solo knap af en won voor Kristian Sbaragli (Israel Cycling Academy) en Enrico Gasparotto (Bahrein-Merida).

In en rond Lugano werd zondag de 72e Gran Premio Citta di Lugano gereden. Het deelnemersveld van de Zwitserse 1.1-wedstrijd kleurde hoofzakelijk Italiaans, terwijl de Belgen en Nederlanders uitblonken in totale afwezigheid. Het 185,6 kilometer lange parcours werd netjes onderverdeeld in 8 identieke en pittige rondjes van 23,2 kilometer.

Twee renners trokken vroeg op avontuur. De Oostenrijker Hermann Pernsteiner (Bahrein-Merida) en de Italiaan Kristian Sbaragli (Israël Cycling Academy) verzamelden enkele minuten voorsprong. Het peloton, uitgedund door het pittige parcours, leek de situatie onder controle te hebben maar bij het ingaan van de slotronde steeg de voorsprong van het leidersduo opnieuw richting drie minuten.

Met nog twintig kilometer op de teller vond Pernsteiner het tijd om zijn medevluchter overboord te gooien. De Oostenrijker ging solo, hield knap stand in de finale en boekte zo de eerste ritzege uit zijn carrière. De 27-jarige Pernsteiner stak vorig jaar wel al eindwinst in de Ronde van Azerbeidzjan op zak. Sbaragli stelde zijn tweede plaats nog veilig en Gasparotto, ploegmaat van Pernsteiner, vervolledigde even later het podium.

(belga)