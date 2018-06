Politie schiet man neer in Dom van Berlijn

In de Dom van Berlijn, een van de belangrijkste kerken van de stad, heeft de lokale politie zondagmiddag een man neergeschoten. Hij zou gewapend zijn geweest met een mes. Er wordt niet uitgegaan van een terroristisch motief.

De politie kwam rond 16 uur tussenbeide voor een persoon die er herrie schopte, waarna een agent zijn dienstwapen gebruikte, aldus de politie. De dader verkeert niet in levensgevaar

Volgens eerste onbevestigde informatie zou ook een agent gewond zijn geraakt, had een politiewoordvoerster eerder al gezegd. Ze kon geen verdere details geven.

Am Berliner Dom in #Mitte haben unsere Kolleg. kurz nach 16 Uhr auf einen randalierenden Mann geschossen. Er wurde an den Beinen verletzt. Die 3. #Moko des #LKA ist auf der Anfahrt und übernimmt die Ermittlungen.#Bitte vermeiden Sie Spekulationen - Infos folgen hier.

